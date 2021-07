$!Tal vez no somos favoritos, pero vinimos a pelear por el oro: Luis Romo

“Lo vemos como una ilusión y un objetivo muy, muy cercano, con muchas posibilidades. Y vamos a pelear para lograrlo”, afirma en su charla con Tokio 2020. A unas horas del partido del ser o no ser ante la República de Corea , el medio del Tri habla de la experiencia olímpica y lo que supondría emular la gesta de 2012.

“Fue un tropiezo que nos dejó muchas enseñanzas. El entrar el partido ciento por ciento concentrados, no regalar minutos... porque aquí cualquier error te lo cobran. Hay mucho en juego y todos los partidos son de mucha calidad. Entonces, si te equivocas y bajas los brazos un poco, el rival lo aprovecha al máximo. Hay que tener concentración al ciento por ciento”.

“Lo estoy disfrutando muchísimo. Tuvimos la oportunidad de estar en la Villa Olímpica, convivir con los demás atletas y sentir lo que son unos Juegos Olímpicos. Es algo que me va a dejar marcado el resto de mi vida. Y lo voy a disfrutar más aún si llevamos una medalla de regreso a casa”.

Esta temporada ha sido campeón de la Liga MX, mejor centrocampista defensivo del torneo... ¿La medalla sería la guinda del pastel?

“Sí, sería cerrar este verano con broche de oro y ojalá lo podamos conseguir”.

¿Se atreve a pensar en cómo sería ese momento de estar en el podio recibiendo la medalla?

“Sí, la verdad que sí me visualizo ahí, con la medalla en el cuello, viendo a todos festejando e imaginándome el orgullo que haría sentir a mis familiares y a las personas que siempre me apoyan, y eso me motiva mucho a intentar lograrlo”.

Al hablar del Torneo Olímpico de futbol es difícil no recordar el oro conquistado por México en 2012. ¿Recuerda dónde estaba entonces?

“Sí, el oro de 2012 lo viví en Querétaro estando en fuerzas básicas. Creo que fue algo que marcó a todas las generaciones que veníamos en camino a un sueño de estar en Primera División y llegar a una selección nacional. Te abre las puertas y te das cuenta de que, si lo peleas y lo deseas de verdad, todo es posible. Y hoy, que tenemos la posibilidad, lo vamos a hacer de esa manera”.