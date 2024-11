Con respecto a esta nueva etapa bajo la dirección del “Tano”, Alejandro Irarragorri Kalb compartió:

“Es un día muy especial para mí, sobre todo porque me llena de recuerdos de no hace mucho tiempo, cuando vivíamos una situación similar en la que estamos hoy. Dentro de dicha situación, llegó un grupo de personas que nos ayudaron a transformar ese momento, a través de una reinvención.

“Muy ilusionado de estar con Fernando “El Tano” Ortiz, con quien tuve varias conversaciones en las últimas semanas, platicando de lo que vemos y de lo que podemos construir junto con ustedes (afición) hacia el futuro”.

Posteriormente, Fernando Ortiz expresó su sentir sobre su regreso a la institución santista.

“Estoy muy feliz, contento e ilusionado. Con ‘Aleco’, la primera vez que platicamos, mi corazón latía a más de lo que normalmente late, por una institución a la que quiero, que me ha dado mucho, además de que tiene a una afición que me ha apoyado siempre, ya sea como jugador o entrenador.

“Voy a trabajar las 24 horas para que se vea un Santos competitivo, y que nos enorgullezca a todos el ir a la cancha a ver a ese equipo que tanto queremos. Mi compromiso es al cien, al igual que el de mi cuerpo técnico; no tengo dudas de que vamos a sacar a nuestro querido Club de la situación que atraviesa. Estoy feliz e invito a toda la afición a que nos acompañe al Estadio Corona. No veo la hora de estar en la Comarca Lagunera, región que me dio tanto y que espero podérselo devolver”.