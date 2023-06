MONTERREY._ Rayados presentó este lunes a Fernando Ortiz como el nuevo técnico del equipo, en una conferencia de prensa en la que “El Tano” lanzó una advertencia a los aficionados de la Pandilla.

Y es que Ortiz sabe que a un timonel del Monterrey se le exige mucho y como muestra la salida de Víctor Manuel Vucetich que salió de la institución tras haber hecho el récord interno de puntos con 40 unidades.

El estratega argentino advirtió a los aficionados que tendrán que acostumbrarse a sufrir más, pues con el estilo de juego ofensivo que busca implementar en Rayados, se tendrá que cambiar ese chip y arriesgar más al ir al frente.

“Queremos un equipo protagonista en donde vaya a jugar, ojalá que los chicos capten rápido la idea de un equipo ofensivo... la afición va a tener que aprender a sufrir un poco más, me gusta mucho atacar, mis ayudantes les gusta estar equilibrados, pero ese sufrir está para bien, ser agresivo; que entiendan que es un proceso que los jugadores deben entender”.

Vucetich hizo buenos torneos con el Monterrey, pero no logró llegar a la Final y perder ante Tigres en las Semifinales en su mejor torneo, caló y mucho, costándole el trabajo al “Rey Midas”.

“Felicitar Víctor Manuel por la campaña que hizo, es admirable, está de más decir la capacidad que tiene; yo vengo a hacer mi propia historia, no me pondré un límite de qué hacer y qué no hacer “.