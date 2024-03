“En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata, venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas, es una persona a la que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema del Ajax. Cuando llega el Mundial no me sentía un titular indiscutible pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Cuando llega el partido de Polonia todo iba bien, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar”, dijo para Caliente TV.

CARLOS SALCEDO

Uno de los primeros en expresarse fue Carlos Salcedo, futbolista del Cruz Azul y seleccionado que fue borrado del Tri luego de la Copa Oro 2021:

“Hablé con su auxiliar que fue con el que tuve la discusión y me dijo que me conocía, pero sí siento que hubo mucho rencor. Ahora él (Martino) parece que va para Miami, yo no tengo nada en contra de él y quiero tener una buena relación porque el día de mañana no sabes que te depara y yo lo quiero saludar porque yo no soy una persona mala que le vaya voltear la cara”, aseguró el defensor para TUDN en junio de 2023.

GERARDO ARTEAGA

Si bien Gerardo Arteaga fue parte de la plantilla mundialista con México en Qatar 2022, la falta de minutos y explicaciones por parte de Martino hicieron que se manifestara en junio de 2023:

“Estuve con el equipo, viajé a la Copa del Mundo pero no fui de vacaciones, yo quería ir a jugar. No sentí del todo ese sueño, sentí que me faltó haber jugado, fue por eso que me sentía un poco así. Es la primera vez que me pasa. Normalmente cuando tú no juegas ellos te dicen el porqué, qué necesitas o qué te falta. Todos los entrenadores con los que yo he estado siempre han hablado conmigo, en esta ocasión él no me dijo nada”, recordó en entrevista para ‘Mano a Mano’.

SANTIAGO GIMÉNEZ

La ausencia de Santiago Giménez en la lista final para la Copa del Mundo de Qatar creó un malestar general en el entorno deportivo mexicano, dado el buen nivel mostrado por el goleador del Feyenoord. En diciembre 2023 Giménez explicó el doble discurso manejado por Martino, aunque descartó guardarle rencor:

“Me acuerdo una vez que me dijo, ‘hoy estás por arriba de tal delantero, hoy estás adentro y depende de ti’, después de esa plática comencé a hacer las cosas bien, pero al final me dejó fuera. No tengo nada contra el Tata, al contrario, estoy agradecido porque me dio la confianza cuando tenía 19 años, me llevó a la mayor, no tengo resentimiento con él”, expresó Santiago a ESPN.

ALEJANDRO ZENDEJAS

Incluso fuera de los seleccionados Martino recibió críticas. Alejandro Zendejas, quien decidió jugar por Estados Unidos antes que por México, desmintió al Tata, quien había acusado “extorsión” por parte del futbolista del América:

“Sobre lo de México, habían cosas que se habían dicho y que nunca lo dije como lo de la extorsión. Yo sé que no se puede decir a un técnico o a algún directivo ‘oye me tienes que poner sí o sí’, entonces no sé por qué salió a decir eso, si en ningún momento habló conmigo. No sé, pero ya son cosas del pasado y estoy enfocado en el presente y en el futuro que es dar lo mejor siempre en la cancha. Ojalá pueda estar muchos años con Estados Unidos”, dijo en abril de 2023 durante una conferencia de prensa en el entrenamiento del América.

JAIME LOZANO, UN CASO APARTE

A diferencia de la mayoría de los futbolistas mencionados Jaime ‘Jimmy’ Lozano, técnico de la selección mexicana, solo tuvo palabras de agradecimiento hacia Martino:

“Cada quien es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, una forma de ver su situación y la vida. Yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino, me trató de maravilla, a mi cuerpo técnico igual. Él trabajó, después los resultados estoy seguro que todos nosotros y él hubieran querido que fueran distintos pero es fútbol. La emoción y los momentos importan muchísimo en esto, el momento en el que se llegó a esa Copa del Mundo no fue el mejor. No me van a escuchar nunca hablar mal de Gerardo, porque hacia mi persona siempre fue impecable”.