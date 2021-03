‘Tecatito’ Corona alza la mano para ir a Tokio 2021 con México

MÉXICO._ Luego de que la Selección Mexicana consiguiera el boleto a Juegos Olímpicos de Tokio surgió la interrogante de quiénes serían los refuerzos mayores para la justa y ya hay algunos alzando la mano para poder ser considerados por el técnico Jaime Lozano.

Uno de ellos es nada más y nada menos que Jesús Manuel Corona, figura del Porto de Portugal, quien mencionó que tiene las ganas de participar en los Juegos Olímpicos, esto tras quedarse fuera de la lista de Río de Janeiro 2016.

“Claro que me gustaría ir a Juegos Olímpicos. La verdad es que es un objetivo que tengo, ya que en el pasado no pude ir, que era el que me tocaba a mí. Tengo ese sueño de jugar en unos Juegos Olímpicos”, dijo para Azteca Deportes.

Con 28 años, “El Tecatito” Corona se ha convertido en el jugador más caro de la Liga NOS de Portugal, siendo tasado en 30 millones de euros, despertando el interés de clubes alrededor del continente.