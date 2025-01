El Feyenoord sufrió una costosa goleada de 6-1 ante el Lille en la UEFA Champions League, un resultado que dejó al equipo dolido, a pesar de que ya había asegurado su boleto a los Playoffs.

El técnico Brian Priske, en una entrevista con Ziggo, expresó su frustración no solo por el marcador, sino también por las lesiones que afectaron a su plantilla. Santiago Giménez, delantero mexicano, tuvo que abandonar el campo por una dolencia, mientras que el guardameta Justin Bijlow también se vio obligado a salir durante el encuentro en el Estadio Pierre-Mauroy.

Priske lamentó la mala suerte del equipo, señalando que "marcamos tres goles en propia meta" y mostró su preocupación por el estado de Giménez y Bijlow, a quien describió como un profesional ejemplar.

“Por supuesto, también tuvimos mala suerte con las lesiones de Giménez y Bijlow en la primera parte. No sé qué tan grave es. Pero Giménez está sufriendo mucho. Y realmente me siento mal por Bijlow. Él otra vez. Él no se merece esto. Es un buen tipo y además es muy profesional. Trabaja duro en el campo y en nuestro gimnasio. Realmente simpatizo con él”, declaró el estratega.

A pesar de la derrota, el entrenador se mostró orgulloso de haber alcanzado la ronda intermedia de la Champions, destacando el logro del equipo en la competición.