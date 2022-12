Al tapatío se le vinculó días atrás con su regreso al equipo que lo debutó en el máximo circuito del balompié nacional.

“Está en rumores ese tema, en pláticas que se escuchan, pero no me quita el sueño la verdad, tampoco oculto mi pasado, todos me conocen que salí de Chivas, que ahí viví toda mi vida y agradezco que aún me tomen en cuenta”.

El jugador de 33 años de edad culmina contrato con el conjunto local en el próximo mes de junio de 2023.