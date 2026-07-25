$!Tigres deja escapar el triunfo y empata con San Luis en el Universitario

El conjunto regiomontano tomó la ventaja desde los primeros minutos gracias a Fernando Gorriarán , quien abrió el marcador al 11’ con una definición que ilusionó a la afición felina con el primer triunfo del campeonato.

Tigres UANL dejó escapar la victoria en su presentación como local en el Torneo Apertura 2026 , al empatar 2-2 frente al Atlético de San Luis , que igualó el marcador en los minutos finales del encuentro disputado en el Estadio Universitario.

Sin embargo, el cuadro potosino reaccionó antes del descanso y encontró el empate al 40’, cuando Rafa Llorente aprovechó una oportunidad en el área para vencer al arquero universitario y colocar el 1-1.

En el complemento, Tigres retomó el control del partido y volvió a ponerse en ventaja al 53’. Diego Sánchez culminó una jugada ofensiva para firmar el 2-1, resultado que parecía suficiente para que los dirigidos por el cuadro regiomontano sumaran sus primeros tres puntos.

No obstante, cuando el encuentro entraba en su recta final, David Rodríguez apareció al 89’ para conectar un remate que superó al guardameta felino y decretó el 2-2 definitivo.

Con el empate, Tigres consiguió su primer punto del Apertura 2026, luego de haber caído en la jornada inaugural ante Xolos de Tijuana.

Por su parte, Atlético de San Luis también sumó su primera unidad del torneo tras debutar con una derrota frente a Cruz Azul, rescatando un valioso empate en una complicada visita al Universitario.