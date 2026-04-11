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Liga MX

Tigres golea 4-1 a Chivas y manda mensaje rumbo a la Liguilla

Los Tigres rugieron con fuerza y vencieron 4-1 a Chivas en la jornada 14 del Clausura 2026, confirmando su regreso a la pelea grande
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/04/2026 18:18
11/04/2026 18:18

Tigres rugió en el momento clave y lo hizo con contundencia. En el Estadio Universitario, los felinos vencieron 4-1 a Chivas en la jornada 14 del Clausura 2026, enviando un mensaje claro rumbo a la Liguilla: están de vuelta y con pegada.

El arranque fue un aviso de lo que vendría. Tigres presionó desde el inicio y al 16’ Juan Brunetta aprovechó un error en la salida rojiblanca para abrir el marcador. Chivas reaccionó rápido y empató al 25’ con un potente remate de Rodrigo Aguirre, pero la respuesta local fue demoledora: al 42’ Aguirre devolvió la ventaja y al 45’ Ángel Correa firmó el 3-1 antes del descanso.

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La segunda parte mantuvo el mismo guion. Tigres controló la pelota, cerró espacios y resistió los intentos visitantes. Nahuel Guzmán volvió a ser clave con una atajada a Efraín Álvarez, mientras que Chivas careció de claridad en el último tercio. Con el Guadalajara lanzado al ataque, Brunetta aprovechó una contra al 80’ para sellar el 4-1 definitivo.

El resultado deja a Chivas con 31 puntos en la cima, pero con dudas y presión en el cierre del torneo. Tigres, en cambio, suma 20 unidades, escala al sexto puesto y confirma que está listo para la pelea grande.

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