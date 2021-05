Cabe destacar, que tal y como se informó con anterioridad en AS México, el “Piojo” ya estaba amarrado desde el anticipado anuncio de la no renovación del “Tuca” hace ya casi un mes atrás, y aunque Herrera negó muchas veces no haber tenido contacto con la dirigencia norteña, comandada por Mauricio Culebro, el acuerdo ya se había hecho, solo era cuestión de esperar a que culminara la participación felina en el Guardianes 2021.

Con 53 años, el ex atlantista tomará la batuta de su sexto club en Primera División en donde por más de tres lustros de trayectoria ha logrado formar un camino lleno de éxitos y también fracasos. De carácter fuerte y siempre polémico en sus declaraciones, así se ha caracterizado Herrera durante su carrera como estratega, factor que le ha traído problemas serios dentro y fuera de cancha, no hay que olvidar que además de los resultados, su temperamento formó parte de la destitución del América en su segunda etapa, esto el pasado mes de diciembre del 2020 y sin dejar fuera aquella polémica en Selección Mexicana en el 2015.