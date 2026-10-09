$!Tigres le frena el paso al líder Toluca con doblete de Brunetta en El Volcán

El partido inició con el dominio de la escuadra local, que se puso al frente apenas al minuto 6 gracias a un remate de zurda de Juan Brunetta ajustado al poste.

Tigres sacó provecho de su localía en el Estadio Universitario y derrotó 3-2 a los Diablos Rojos del Toluca , cortando la racha del conjunto mexiquense que llegaba a este compromiso de la Jornada 11 como superlíder del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX .

La ventaja felina se amplió al 37’ cuando Emiliano Gómez asistió a Guillermo Martínez, quien definió de izquierda para firmar su primera anotación oficial con la institución auriazul. Sin embargo, antes del descanso, el delantero Paulinho acortó distancias para Toluca al 42’ tras una jugada generada por Brian García.

En el arranque del segundo tiempo, el cuadro mexiquense logró la igualada momentánea al 54’ por conducto de Federico Viñas, quien aprovechó un servicio de Helinho para superar a Nahuel Guzmán.

La respuesta de Tigres no se hizo esperar: seis minutos después, al 60’, Fernando Gorriarán habilitó en el área a Brunetta, quien con un remate de derecha concretó su doblete de la noche y selló el 3-2 definitivo.

Pese a las aproximaciones finales de Nicolás Castro y Franco Romero por los visitantes, el marcador no sufrió más modificaciones.

Con la derrota Toluca cayó al subliderato con 20 puntos y Tigres llegó a 13 unidades.