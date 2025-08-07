$!Tigres recibe a Puebla con Ángel Correa como figura y el liderato en la mira

Tigres UANL vuelve a la acción este viernes 8 de agosto en el Estadio Universitario, donde enfrentará al Puebla en el arranque de la jornada 4 del torneo Apertura 2025. Con seis puntos en dos partidos disputados y un duelo pendiente, los felinos tienen la oportunidad de alcanzar al Pachuca en la cima de la tabla si logran una victoria por tres goles o más.
El equipo dirigido por Guido Pizarro llega con buen ritmo tras avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup, y con Ángel Correa como referente ofensivo. El campeón mundial argentino encabeza un ataque que ha sido clave en los triunfos ante Juárez y Toluca en liga, y Dynamo y San Diego en el torneo binacional.
Puebla, por su parte, ocupa el puesto 14 con tres puntos y viene de vencer por la mínima a Santos Laguna. Aunque mostró buen nivel en la Leagues Cup, donde superó a equipos como América y Cruz Azul, su rendimiento en liga ha sido irregular.
El partido se jugará a las 21:00 horas (20:00 de Sinaloa) y será transmitido por Azteca 7 y la app de TV Azteca Deportes.
JORNADA 4
Viernes 08.08: Tigres UANL-Puebla.
Sábado 09.08: América-Querétaro, Mazatlán-Tijuana y Atlas-Pachuca
Domingo 10.08: Pumas UNAM-Necaxa y Santos Laguna-Guadalajara
Lunes 11.08: León-Monterrey, Juárez FC-Toluca y San Luis-Cruz Azul