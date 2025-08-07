$!Tigres recibe a Puebla con Ángel Correa como figura y el liderato en la mira

Tigres UANL vuelve a la acción este viernes 8 de agosto en el Estadio Universitario, donde enfrentará al Puebla en el arranque de la jornada 4 del torneo Apertura 2025. Con seis puntos en dos partidos disputados y un duelo pendiente, los felinos tienen la oportunidad de alcanzar al Pachuca en la cima de la tabla si logran una victoria por tres goles o más.

El equipo dirigido por Guido Pizarro llega con buen ritmo tras avanzar a los cuartos de final de la Leagues Cup, y con Ángel Correa como referente ofensivo. El campeón mundial argentino encabeza un ataque que ha sido clave en los triunfos ante Juárez y Toluca en liga, y Dynamo y San Diego en el torneo binacional.