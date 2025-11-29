$!Tigres remonta con goleada 5-0 y elimina a Tijuana en el Apertura 2025

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA._ En una noche de épica en el Estadio Universitario, los Tigres lograron una remontada histórica al vencer 5-0 a Tijuana en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, resultado que les permitió revertir el 0-3 sufrido en la ida y avanzar a semifinales con global de 5-3.
El partido comenzó con intensidad y Tigres no tardó en imponer condiciones. Al minuto 15, Nico Ibáñez abrió el marcador y encendió la esperanza. Poco después, Juan Brunetta firmó un doblete al 30’ y 39’, igualando el global y desatando la euforia en la afición.
En el segundo tiempo, Tijuana resistió hasta el minuto 74, cuando Ozziel Herrera anotó el cuarto tanto que completó la remontada. Ya en tiempo añadido, Juan Pablo Vigón selló la goleada al 93’, confirmando la clasificación felina.
Con este resultado, Tigres se instala en las semifinales de la Liga MX, dejando atrás a unos Xolos que no pudieron sostener la ventaja obtenida en la ida. La remontada se suma a la historia de noches memorables en el Universitario, reafirmando el carácter competitivo del conjunto regiomontano.