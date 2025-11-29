$!Tigres remonta con goleada 5-0 y elimina a Tijuana en el Apertura 2025

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA._ En una noche de épica en el Estadio Universitario, los Tigres lograron una remontada histórica al vencer 5-0 a Tijuana en la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025, resultado que les permitió revertir el 0-3 sufrido en la ida y avanzar a semifinales con global de 5-3.

El partido comenzó con intensidad y Tigres no tardó en imponer condiciones. Al minuto 15, Nico Ibáñez abrió el marcador y encendió la esperanza. Poco después, Juan Brunetta firmó un doblete al 30’ y 39’, igualando el global y desatando la euforia en la afición.