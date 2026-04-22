$!Tijuana vence a Pachuca y mantiene vivas sus opciones de liguilla

Los Xolos siguen con vida en el Clausura 2026. Con una actuación sólida y goles de Gilberto Mora, Diego Abreu y Josef Martínez, Tijuana venció 3-1 a Pachuca en el Estadio Caliente, manteniendo sus aspiraciones de liguilla en la última fecha del torneo.

El marcador se abrió al minuto 31 con Mora, quien tras fallar un penal aprovechó el rebote para marcar su primer gol del campeonato. Poco después, Abreu amplió la ventaja al 37’ con una definición tras pase filtrado de Ramiro Árciga.

En la segunda mitad, Pachuca intentó reaccionar, pero al 82’ Josef Martínez convirtió un penalti para el 3-0. Los Tuzos descontaron en tiempo agregado con gol de Víctor Guzmán al 90+6’, aunque no fue suficiente.