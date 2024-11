De cara al partido contra Honduras en la Liga de las Naciones de Concacaf, Javier Aguirre trabajó con plantilla completa este martes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde una vez concluida la práctica algunos de los seleccionados hablaron con los medios de comunicación, uno de ellos Ángel Sepúlveda, el delantero mexicano con más goles en el Apertura 2024 y jugador de Cruz Azul, el mejor equipo de la fase regular.

Y claro que el buen momento que vive, tanto individual como grupalmente, fue tema de conversación, asegurando que su convocatoria no es casualidad, pues en todo México se están hablando del gran nivel por el que pasa el cuadro dirigido por Martín Anselmi.

“Casualidad no creo porque al final es trabajo. Hoy todo México habla de Cruz Azul, del equipo, de lo bien que ha hecho las cosas y más que eso es un premio al buen momento”, señaló. “Creo que es lo que hoy me tiene acá (su momento). Listo para competir. No venía desarrollándome tanto como centro delantero, era más extremo, más por fuera”.

Sepúlveda tuvo su última experiencia con la Selección Mexicana en la Copa Oro del 2017 cuando Juan Carlos Osorio estaba al frente del equipo. Pero el tiempo alejado del Tri no ha ocasionado que pierda el grado de responsabilidad que significa vestir la camiseta de México, y más en partidos de la relevancia como el que tendrán ante los catrachos.

“Más que obligado tenemos la responsabilidad. Sabemos la importancia que tiene esto, lo bueno que tenemos dos juegos, van a ser duros, pero estamos preparados. Va a ser duro, no va a ser nada sencillo, pero tenemos la sensatez, la forma de manejarlo, sabemos que vamos a ir a jugar una guerra. Saber manejarlo para obtener un buen resultado”, agregó.

Por último consideró importante, debido al ambiente hostil que habrá en San Pedro Sula, no engancharse ni con el rival, ni con el entorno, afirmando que tienen la suficiente experiencia para manejar este tipo de momentos.

“Ellos van a hacer de todo para incomodarlos. Tenemos que estar concentrados, saber manejar el partido, no engancharnos de más. Somos 11 contra 11 y tenemos la experiencia. Hay que saber manejarlo, concluyó.