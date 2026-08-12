$!Toluca cumple en casa y LAFC sobrevive ante Querétaro en la Leagues Cup

Toluca y LAFC consiguieron avanzar con resultados distintos en la tercera jornada de la Leagues Cup 2026, aunque ambos terminaron con posibilidades de disputar los cuartos de final. Los Diablos Rojos hicieron valer su condición de local y derrotaron 3-1 al FC Dallas en el Estadio Nemesio Diez para alcanzar seis puntos y asegurar su lugar entre los cuatro representantes de la Liga MX que continuarán en el torneo. Toluca se adelantó apenas al minuto 6, cuando Alexis Vega convirtió un penal provocado por una falta de Osaze Urhoghide sobre Federico Viñas. Dallas reaccionó prácticamente de inmediato y, al 7’, Petar Musa desvió un disparo de Kaick para igualar el marcador.

El conjunto escarlata recuperó el control y volvió a ponerse arriba justo antes del descanso. En el 45+2’, Helinho habilitó a Federico Viñas, quien definió con la zurda para colocar el 2-1. La ventaja se amplió al inicio del complemento. Érick Gutiérrez marcó al minuto 50 con un potente disparo de zurda desde fuera del área, tras recibir un pase de Jesús Gallardo. Dallas intentó reaccionar, pero Luis García respondió ante las oportunidades de los visitantes y Toluca administró la ventaja hasta el silbatazo final. Con el triunfo, los dirigidos por Antonio Mohamed cerraron la fase de grupos con seis unidades y ya tienen asegurado su boleto a los cuartos de final. Su rival se definirá una vez que concluya la primera fase. LAFC deja escapar la victoria, pero gana en penales En otro de los encuentros de la jornada, LAFC empató 1-1 con Querétaro en los 90 minutos, pero se impuso 5-3 en la tanda de penales para quedarse con el punto adicional.