$!Toluca deja escapar triunfo y empata 1-1 con Atlético de San Luis

Durante la primera parte, Toluca generó las ocasiones más claras con Franco Rossi, Sebastián Córdova, Alexis Vega y Mauricio Isaís, aunque sin éxito frente al arco. San Luis respondió con intentos de João Pedro, Leonardo Flores y Sébastien Salles-Lamonge, manteniendo el 0-0 al descanso.

Los escarlatas se adelantaron con gol de Franco Rossi al minuto 72, pero un penal ejecutado por João Pedro al 90+7 selló la igualada en el Nemesio Diez.

Toluca y Atlético de San Luis firmaron un empate 1-1 en un partido que se definió hasta la última jugada.

En el complemento, los ajustes de los Diablos Rojos dieron frutos y al minuto 72 Rossi abrió el marcador. Los locales tuvieron oportunidades para ampliar la ventaja con disparos de Franco Romero y Alexis Vega, pero no lograron concretar.

El desenlace llegó en tiempo agregado: una falta de Mauricio Isaís sobre David Rodríguez derivó en penal. João Pedro cobró con seguridad y empató el duelo al 90+7, dejando a Toluca sin la victoria en casa.

Toluca dominó gran parte del encuentro pero no supo cerrar el resultado, mientras que Atlético de San Luis rescató un empate valioso en los últimos minutos.

El marcador refleja la intensidad de un partido que cambió de rumbo en la recta final y mantiene a ambos equipos en la pelea por puestos de Liguilla.

La jornada 14 del Clausura 2026 dejó claro que en la Liga MX los partidos pueden definirse en segundos, con un cierre dramático que convirtió la última jugada en la más determinante del encuentro.