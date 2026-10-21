$!Toluca empata 2-2 con Xolos en el Nemesio Diez y liga cinco partidos sin ganar en el Apertura 2026

Los Diablos Rojos del Toluca dejaron ir la victoria frente a su afición al igualar 2-2 ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Nemesio Diez, en partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con este resultado, el cuadro dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed llegó a cinco compromisos consecutivos sin conocer el triunfo en el certamen de futbol mexicano.

El duelo comenzó con cautela por parte de ambas escuadras, siendo los locales quienes tomaron la iniciativa mediante cabezazos de Jesús Gallardo. Sin embargo, Tijuana asestó el primer golpe al minuto 38 gracias a una brillante jugada individual de Yael Padilla, quien tomó el balón en terreno propio, recorrió 60 metros a máxima velocidad y sirvió para que Elías Manoel únicamente empujara el balón al fondo de las redes para el 0-1.