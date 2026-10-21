$!Toluca empata 2-2 con Xolos en el Nemesio Diez y liga cinco partidos sin ganar en el Apertura 2026

Los Diablos Rojos del Toluca dejaron ir la victoria frente a su afición al igualar 2-2 ante los Xolos de Tijuana en el Estadio Nemesio Diez, en partido correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Con este resultado, el cuadro dirigido por Antonio ‘Turco’ Mohamed llegó a cinco compromisos consecutivos sin conocer el triunfo en el certamen de futbol mexicano.
El duelo comenzó con cautela por parte de ambas escuadras, siendo los locales quienes tomaron la iniciativa mediante cabezazos de Jesús Gallardo. Sin embargo, Tijuana asestó el primer golpe al minuto 38 gracias a una brillante jugada individual de Yael Padilla, quien tomó el balón en terreno propio, recorrió 60 metros a máxima velocidad y sirvió para que Elías Manoel únicamente empujara el balón al fondo de las redes para el 0-1.
Para la parte complementaria, las modificaciones de Mohamed dieron frutos inmediatos. El ingreso de Federico Viñas le otorgó presencia en el área a Toluca, e igualó las acciones al 60’ definiendo cruzado tras un pase filtrado de Helinho. Cinco minutos después, al 65’, el propio Helinho culminó la remontada escarlata marcando el 2-1 con un disparo al segundo poste tras sacudirse la marca con un recorte.
La fiesta en la capital mexiquense se vio frenada al minuto 75. Tras un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área chica, Yael Padilla aprovechó un esférico suelto para prenderlo de lleno con el empeine y batir a Luis García Palomera a primer poste, decretando el 2-2 definitivo. El empate privó a Toluca de ascender al subliderato general —lugar ocupado por Chivas—, mientras que la jauría fronteriza alcanzó las 17 unidades para escalar a la novena posición y afianzarse en zona de reclasificación.