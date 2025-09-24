$!Toluca golea a Rayados; América y Santos, ganan en la agonía

En un auténtico partidazo, Toluca derrotó 6-2 a Rayados de Monterrey tras comenzar perdiendo y luego terminar goleando en duelo de la Jornada 10 del Apertura 2025.
Apenas en el amanecer del juego, Germán Berterame puso en ventaja a los visitantes tras llegar puntual a la cita y sellar el 0-1. Sergio Ramos tuvo la opción para ampliar el marcador desde los 11 pasos, pero cobró a lo Panenka su penal y solo lo regaló a Hugo González, quien aguantó bien para mantener la diferencia de un gol.
La falla pronto le pasó factura a los Rayados, pues “Canelo” Angulo empató al minuto 23 y prácticamente de inmediato, Paulinho marcó un golazo para poner la remontada 2-1.
El juego ya era una locura cuando Nico Castro marcó el 3-1 para Toluca, Oliver Torres descontó para Monterrey al 39 y pos si hacía falta, Paulinho marcaba su doblete al 40 para devolver la ventaja de dos goles a los locales y mandar el partido al medio tiempo con un espectacular 4-2.
Para la segunda mitad, los Diablos Rojos no bajaron la intensidad y Paulinho marcó su hat trick con el 5-2 y Nico Casto puso su doblete con el 6-2 final.
El triunfo significó que Toluca asalte el subliderato general con 22 puntos y deje a Rayados en el tercer lugar con las mismas unidades.
América y Santos se llevan triunfos agónicos
Un golazo de Alejandro Zendejas en el minuto 89 fue suficiente para que las Águilas volvieran a la senda de la victoria tras vencer 0-1 al Atlético de San Luis, mientras que Christian Dájome fue el encargado de darle la victoria a Santos sobre Xolos en el tiempo de compensación para dos triunfos que le dan mucho respiro a Águilas y Guerreros.