$!Toluca golea a Rayados; América y Santos, ganan en la agonía

En un auténtico partidazo, Toluca derrotó 6-2 a Rayados de Monterrey tras comenzar perdiendo y luego terminar goleando en duelo de la Jornada 10 del Apertura 2025.

Apenas en el amanecer del juego, Germán Berterame puso en ventaja a los visitantes tras llegar puntual a la cita y sellar el 0-1. Sergio Ramos tuvo la opción para ampliar el marcador desde los 11 pasos, pero cobró a lo Panenka su penal y solo lo regaló a Hugo González, quien aguantó bien para mantener la diferencia de un gol.

La falla pronto le pasó factura a los Rayados, pues “Canelo” Angulo empató al minuto 23 y prácticamente de inmediato, Paulinho marcó un golazo para poner la remontada 2-1.