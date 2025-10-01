$!Toluca remonta en el último suspiro y vence al LA Galaxy para conquistar la Campeones Cup

Toluca protagonizó una emocionante remontada al vencer 3-2 al LA Galaxy en la Campeones Cup, disputada en territorio estadounidense. El conjunto escarlata, que parecía condenado a la derrota, resurgió en los minutos finales con dos goles que sellaron una victoria épica.
El primer tiempo fue dominado por los locales. Al minuto 36, Diego Fagúndez convirtió desde el punto penal tras una falta de Jesús Gallardo, adelantando al Galaxy. Toluca intentó reaccionar, pero la falta de precisión —incluido un disparo al poste de Nicolás Castro— los dejó abajo en el marcador al descanso.
En la segunda mitad, los Diablos Rojos mostraron otra cara. Castro empató al 53’ con un potente disparo desde fuera del área, reflejo de la insistencia mexiquense. Sin embargo, el Galaxy volvió a tomar ventaja al 84’, cuando Gabriel Pec aprovechó un rebote en el área para poner el 2-1.
La respuesta de Toluca fue inmediata y contundente. Franco Romero igualó al 88’ tras una jugada a balón parado, y en el tiempo de compensación, Federico Pereira se elevó en un tiro de esquina para marcar el gol del triunfo al 90+3’, desatando la euforia en el banquillo visitante.
A pesar de la expulsión de su técnico Antonio Mohamed al medio tiempo, el equipo mostró temple y determinación para revertir el marcador. Esta victoria no solo refleja el espíritu combativo de Toluca, sino que envía un mensaje claro: los Diablos Rojos nunca bajan los brazos y saben golpear en el momento justo.