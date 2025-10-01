$!Toluca remonta en el último suspiro y vence al LA Galaxy para conquistar la Campeones Cup

Toluca protagonizó una emocionante remontada al vencer 3-2 al LA Galaxy en la Campeones Cup, disputada en territorio estadounidense. El conjunto escarlata, que parecía condenado a la derrota, resurgió en los minutos finales con dos goles que sellaron una victoria épica.

El primer tiempo fue dominado por los locales. Al minuto 36, Diego Fagúndez convirtió desde el punto penal tras una falta de Jesús Gallardo, adelantando al Galaxy. Toluca intentó reaccionar, pero la falta de precisión —incluido un disparo al poste de Nicolás Castro— los dejó abajo en el marcador al descanso.