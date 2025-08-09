Tormenta eléctrica retrasa el América vs Querétaro en la Jornada 4 del Apertura 2025

La Liga BBVA MX informó este sábado que, por recomendación de Protección Civil, el partido entre Club América y Querétaro correspondiente a la Jornada 4 del torneo Apertura 2025 fue retrasado debido a una tormenta eléctrica registrada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

El encuentro, originalmente programado para iniciar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), fue pospuesto en primera instancia por la actividad eléctrica en la zona, y posteriormente por una falla en el suministro de energía en el sector oriente del estadio, lo que impidió reanudar el juego a las 20:30 horas como se había previsto.

La Liga MX reiteró que la seguridad de los jugadores, cuerpos técnicos, personal operativo y aficionados es la máxima prioridad, por lo que el partido solo se llevará a cabo cuando las condiciones sean completamente seguras.

Protocolo de seguridad

Según el reglamento de la Liga MX, los partidos deben suspenderse o retrasarse si hay tormenta eléctrica en un radio de ocho kilómetros del estadio. La reanudación solo puede ocurrir una vez que las autoridades confirmen que no hay riesgo de descargas eléctricas.

El juego finalmente arrancó minutos antes de las 21:00 horas.