“Es verdad que será el equipo 14 que voy a dirigir, pero yo lo veo por longevidad y por la manera de ver el futbol, he ido evolucionando conforme al desarrollo del futbol mexicano, por eso creo de mi continuidad y de ese número de conjuntos que he dirigido.

“Siento que en todos he cumplido con muchos de los retos, porque si no fuera de esa manera no estaría siendo llamado por los clubes que ya he pasado”.

Externó que el objetivo es estabilizar al club para dejar la parte de abajo de la tabla e ir construyendo hacia arriba para alcanzar a estar en puestos de Play-In.

Acerca de la oportunidad a los jóvenes, el tamaulipeco mostró su interés.

“Los que me conocen saben que me gusta darle oportunidad a los jóvenes, eso es algo que me gusta hacer y lo vengo haciendo constantemente, entonces es algo que seguiré haciendo aquí y ya he visto varios elementos interesantes”.