MÉXICO._ La entrenadora de la Selección Mexicana Femenil, Mónica Vergara, reveló que su equipo tendrá partidos amistosos en las Fechas FIFA de septiembre y octubre. Es así que el Tri Femenil sí pagará parte de la sanción impuesta por FIFA a la Federación Mexicana de Futbol por el grito homofóbico que se presentó durante el torneo Preolímpico de Concacaf en Guadalajara en marzo pasado.

“La planeación de todo lo que vamos a tener este año se hace desde el año anterior. Entonces te puedo decir que con esta nueva gestión tenemos partidos internacionales con la selección y también hay un compromiso para poder llevar partidos de esta jerarquía a México (es decir, jugar de local)”, señaló Vergara en conferencia de prensa previo al segundo juego amistoso contra el cuadro estadounidense de este lunes en Connecticut.

“Desde el año pasado se buscó que estas fechas de septiembre y octubre tuviéramos partidos en México, evidentemente no se puede difundir porque es hasta cuando se cierran los contratos que se puede hacer público”.

El castigo a la FMF implica dos partidos de veto para las selecciones mexicanas que jueguen como local, para jugarlos sin público. Debido a la calendarización que hay entre septiembre y octubre, el pago de dicha sanción podría ser dividido entre las categorías varonil y femenil.

Esto porque los dos partidos inmediatos que tiene el Tri del “Tata” Martino como local son ante Jamaica el 2 de septiembre y el 7 de octubre contra Canadá, ambos correspondientes a las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a Qatar 2022.

Es así que la Femenil volvería a territorio nacional luego de que en marzo enfrentó a Costa Rica en el Estadio Azteca y después en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación, pues después viajó a España donde enfrentó a las locales y a Eslovaquia.

El siguiente compromiso fue en Japón para medirse ante el cuadro nipón y ahora se encuentran Estados Unidos, en donde este lunes 5 de julio se medirán ante las bicampeonas del mundo.

FIFA tiene calendarizada una pausa en el futbol femenil del 13 al 21 de septiembre y en octubre va del 18 al 26, pues en noviembre el Tri de Vergara empieza su participación en el nuevo formato del Premundial de Concacaf con miras a Nueva Zelanda-Australia 2023.

Apenas el pasado jueves 1 de julio, la estratega habló para los medios de comunicación tras la derrota de 4-0 ante el cuadro norteamericano y ahí dijo que no había todavía juegos programados para septiembre.

“No tenemos definidos a los equipos para la futura fecha, en cuanto sepamos quiénes serán nuestros próximos rivales lo iremos poniendo en nuestras redes. No tenemos esa mentalidad de pedir algún tipo de partido para sentirnos cómodas, si queremos ver a México en los primeros lugares necesitamos este tipo de partidos”, señaló en ese momento.

Respetarán sanción

Vergara dejó claro que su cuerpo técnico acatará la decisión de FIFA, por lo que en caso de que se defina que el Tri Femenil pague un juego del castigo, lo harán. Eso sí, pidió no especular y esperar a la respuesta del máximo órgano rector del futbol a las dudas expuestas por la FMF a través de Yon de Luisa, presidente de la Federación.

“Así como todo el tiempo estamos peleando para que al futbol femenil se le vea de la misma manera que al varonil, eso implica todo. Estamos pidiendo una igualdad y viene una sanción, tenemos que respetar la sanción impuesta por el órgano más importante a nivel mundial. Debemos concientizar a la sociedad para que vayamos a los estadios, que sea un ambiente sano y que las familias se sientan seguras”.

En entrevista con Telediario Ciudad de México, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, señaló el viernes pasado que FIFA determinó la sanción de una manera abierta y no dependería de ellos qué categoría paga el castigo de dos partidos de vetos.

“La sanción es para los siguientes partidos oficiales, no nos indican si es una selección Mayor, Menor o Femenil. Quienes lo decidan será la FIFA. Lo digo categóricamente, nunca acomodaremos una sanción para una selección femenil”, dijo.

Y es que el directivo dejó claro que el pago podría ser con un partido del Tri Mayor (vs Jamaica) y otro de Femenil (uno de la Fecha FIFA de septiembre).

“En septiembre hay una Fecha FIFA para una Selección Varonil y otra para la Femenil. Lo que sí puede pasar es que la sanción la paguen las dos selecciones. No nos están sancionado por comportamiento de una selección. Yo no estoy de acuerdo con la sanción, pero sí la FIFA nos está obligando a cumplir. Están sancionando a la afición. Esa es la parte importante, que no les permitan entrar a los estadios. La parte injusta del castigo es estar afectando a las selecciones, nosotros como afición tenemos que pensar que esta parte del grito no nos conviene a nosotros”.

De Luisa aclaró que ellos no solicitarían ante FIFA que la Femenil pague por el grito homofóbico; sin embargo, la FMF sí puede programar partidos de esta rama para que de una vez en las próximas semanas se pague la sanción.