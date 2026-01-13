Triunfo agónico de Chivas ante Juárez en la frontera

CIUDAD JUÁREZ._ Chivas sacó una victoria de oro en la frontera al imponerse por la mínima de 1-0 a FC Juárez este martes en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en duelo correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Cuando el empate parecía sellado, apareció el corazón rojiblanco para definir el partido en el último suspiro.

El momento decisivo llegó en tiempo de compensación (90+4), cuando Yael Padilla encontró el balón y lo mandó al fondo de las redes, desatando la celebración del Rebaño y confirmando un triunfo que premió la insistencia y la fe hasta el final.

Con este resultado, Chivas logró iniciar un torneo con dos triunfos, algo que no conseguía desde el Apertura 2023, una señal clara del buen momento que vive el equipo en este inicio del Clausura 2026.

El triunfo también reforzó una tendencia histórica en Ciudad Juárez. Bravos nunca ha derrotado en casa a Chivas, acumulando ahora un saldo de cinco derrotas y dos empates ante el conjunto tapatío en el Olímpico Benito Juárez.

Chivas se va de la frontera con tres puntos, confianza y un inicio prometedor, mientras que FC Juárez dejó todo en la cancha, pero volvió a quedarse cerca ante un rival que supo golpear en el momento justo. El Clausura 2026 sigue su curso y el Rebaño ya comienza a ilusionar a su afición.