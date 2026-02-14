$!Tuzos vencen 3-1 al Atlas y confirman fortaleza en el Hidalgo

Los Tuzos vencieron 3-1 al Atlas en el Estadio Hidalgo, en partido correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto hidalguense tomó ventaja temprano con gol de Idrissi al minuto 18, tras asistencia de Rivera. Antes del descanso, Brian García amplió la diferencia al 41’, enviando al Pachuca al medio tiempo con control absoluto del encuentro.