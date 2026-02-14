$!Tuzos vencen 3-1 al Atlas y confirman fortaleza en el Hidalgo

Los Tuzos vencieron 3-1 al Atlas en el Estadio Hidalgo, en partido correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.
El conjunto hidalguense tomó ventaja temprano con gol de Idrissi al minuto 18, tras asistencia de Rivera. Antes del descanso, Brian García amplió la diferencia al 41’, enviando al Pachuca al medio tiempo con control absoluto del encuentro.
En la segunda parte, el Atlas reaccionó y descontó al 64’ por la vía penal gracias a Arturo González, lo que dio esperanza a los Rojinegros. Sin embargo, la respuesta de los Tuzos fue inmediata: apenas tres minutos después, Salomón Rondón marcó el 3-1 definitivo que aseguró la victoria.
Con este resultado, Pachuca reafirma su fortaleza en casa y suma puntos clave en la pelea por los primeros lugares, mientras que Atlas sigue sin encontrar regularidad en el torneo.