NYON._ AC Milán (ITA), AS Mónaco (FRA), AS Roma (ITA), Beşiktaş JK (TUR), Inter de Milán (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marsella (FRA) y París Saint-Germain (FRA) son los clubes que han llegado a un acuerdo con la UEFA tras no cumplir con los requisitos de equilibrio presupuestario la temporada pasada, informó el organismo rector del futbol europeo.

Estos ocho clubes acordaron contribuciones financieras de 172 millones de euros (172.50 millones de dólares). Estas cantidades se retendrán de los ingresos que estos clubes obtengan por su participación en las competiciones de clubes de la UEFA o se pagarán directamente.

El PSG, el AS Mónaco y el Olympique de Marsella de Francia, los italianos AC Milán y Juventus y el Besiktas de Turquía han llegado a acuerdos que cubren los próximos tres años, mientras que Inter y la Roma pactaron por cuatro años, dijo la UEFA en un comunicado.

De los ocho, el campeón francés, el PSG, es objeto de la mayor multa, de 65 millones de euros, de los cuales 10 millones deben ser pagados en su totalidad, seguido por la Roma, que afronta una sanción de 35 millones de euros, cinco millones de los cuales deben ser pagados en su totalidad.

La UEFA anunció a principios de este año una nueva normativa de sostenibilidad que sustituye al anterior sistema de Juego Limpio Financiero (FFP). Los nuevos requisitos de estabilidad, conocidos como la regla de las avances del fútbol, entraron en vigor el 1 de junio.

Según las nuevas normas, las pérdidas aceptables se han duplicado, pasando de 30 a 60 millones de euros en tres años.

Los clubes que han llegado a un acuerdo de tres años tienen hasta el final de la temporada 2025-26 para cumplir con las nuevas normas de sostenibilidad de la UEFA, de lo contrario pueden ser considerados responsables del importe total de las multas establecidas por la entidad.

El incumplimiento también podría suponer que los clubes fueran expulsados de las competiciones de la UEFA en las temporadas 2024-25 y 2025-26, así como la prohibición de inscribir nuevos jugadores en la 2026-27.

(Con información de UEFA)