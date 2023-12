Es casi Navidad y los pupilos de Jaime Lozano se preparan para su último compromiso del año ante Colombia . Al no ser fecha FIFA, ninguna de las dos selecciones de futbol cuenta con sus figuras del extranjero, ni con los de equipos que llegaron a los duelos de finales en sus respectivas ligas.

“Hoy estoy pensando en Colombia y después voy a pensar en Panamá y luego en lo que venga. La Copa América (a celebrarse en junio y julio) la veo ahí y sé que es importante como también es muy importante el Final Four porque te determina muchas cosas...”, comentó el entrenador de la Selección Mexicana , Jimmy Lozano , a TUDN.

México jugó su último encuentro el 21 de noviembre cuando venció a Honduras en la tanda de penaltis en partido de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf. El triunfo le dio el pase a la Final Four donde enfrentará a Panamá el 21 de marzo del 2024, uno de los dos eventos para los que se prepara.

Luego de la convocatoria para este compromiso, Jimmy Lozano dejó claro que este amistoso dará oportunidad a jugadores que no siempre son titulares y también habrá posibilidad de debut. En Colombia el entrenador Néstor Lorenzo mueve sus fichas en el mismo sentido: Llamó a jugadores que no formaron parte del proceso de las eliminatorias y también convocó al portero David Ospina que hace dos años no jugaba con su selección.

El arquero llamado a la Selección Mexicana, José Antonio Rodríguez, dijo en conferencia de prensa sentirse “contento” pues ha estado “en todas las convocatorias del año, se cumplió un objetivo personal; no me ha tocado tanta participación, pero sí conozco lo que es esta posición. Todo suma para uno como futbolista”.

Posibles alineaciones

México

González; Chávez, Peña, Orozco, Campos, Lira, Cortizo, Villalpando, Martínez, Huerta, González y López.

Colombia

Ospina, Reyes, Vera, Velásquez, Mosquera, Castaño, Gómez, Campuzano, Carlos Gómez, Poveda y Martínez.

¿A qué hora es el juego?

Sábado 16 de diciembre

17:50 hora centro de México

16:50 hora de Sinaloa

¿Dónde ver el amistoso entre México vs Colombia?

En MéxicoTV: Canal 5, TUDN, TV Azteca, Canal 7

Online: VIX, Azteca Deportes (sección En Vivo)

(Con información de Olympics)