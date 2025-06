El ex jugador de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara prefiere que esa fecha la disfruten en familia que sea algo más dedicado a él.

El ex futbolista profesional Saíd Godínez López ha vivido el Día del Padre junto con toda su familia y otras veces al lado de sus hijos.

“Salimos a comer a algún restaurante, vamos a un lugar que nos guste a todos, buscamos que sea algo del agrado de todos, ahí nos la pasamos y de ahí partimos a otro lugar. Realmente no es un día que prefiera que sea dedicado a mí, prefiero que sea dedicado para todos y que la pasemos a gusto”, recordó Godínez López.

José Saíd Hilario Godínez López pasó esas fechas en su juventud alejado de sus padres, debido a que vivía solo en Guadalajara durante su etapa como jugador profesional.

“Anteriormente me tocaba con mis padres, íbamos a comer con ellos, pero cuando yo jugaba mis papás estaban aquí en Mazatlán. No era una fecha como que fueran a visitarme, trataban de ir muy seguido a Guadalajara a visitante porque vivía solo, no siendo necesariamente el Día del Padre.

“Mi papá no siempre podía porque tenía que estar aquí en Mazatlán en el trabajo, era más complicado, aunque cuando lo hacíamos era muy parecido que cómo lo hago con mis hijos que nos reunimos, sólo que aquí a mi mamá le gustaba cocinar y nos juntábamos en su casa”.

Fecha familiar

El profesional por 13 años destaca que la fecha es muy importante para estar en familia.

“Es un día bonito, importante, donde normalmente lo pasas en familia, cerca de tus seres queridos. Realmente la vida que nos tocó a nosotros, hay veces que no nos toca estar juntos por diferentes circunstancias del futbol.