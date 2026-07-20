$!Un éxito el Mundialito Tacuichamona 2026

CULIACÁN._ Con una gran participación de niñas, niños y jóvenes, el Ayuntamiento de Culiacán, a través del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física, llevó a cabo con éxito el Mundialito Tacuichamona 2026, evento que reunió a equipos de las diferentes comisarías pertenecientes a la sindicatura de Tacuichamona. Durante la jornada, participantes de entre 7 y 12 años de edad disfrutaron de un torneo lleno de emoción, compañerismo y sana convivencia, fomentando los valores del deporte y el trabajo en equipo.

El evento fue encabezado por el director general del Imdec, José Alberto Beltrán Figueroa, y el síndico de Tacuichamona, Abraham Valenzuela, quienes reconocieron el entusiasmo de las y los participantes, así como el respaldo de madres, padres de familia y promotores deportivos para hacer posible esta actividad. Al término de los encuentros, se realizó la ceremonia de premiación, en la que los equipos campeones recibieron uniformes deportivos, mientras que los segundos lugares fueron reconocidos con un balón, como incentivo a su esfuerzo y dedicación. En la categoría Osos partriciparon los equipos de Súper Héroes (campeón), Galácticos (subcampeón), La Chilla, Los Verdes, Tacuichamona y Estancia Los García.