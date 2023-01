MÉXICO._ En los últimos años los deportes y las redes sociales han estrechado cada vez más sus lazos. No importa de qué disciplina o evento se trate, si sabes o no del tema, pero éste será comentado por miles, tal vez millones de personas por horas, algunas veces inclusive días, en las plataformas digitales.

“La forma de vivir el deporte ha cambiado y por eso tenemos que revolucionar el deporte tradicional; los jóvenes no aguantan un partido completo y atienden más a las redes, canales alternativos o multipantallas”, mencionó el ahora ex futbolista en declaraciones recogidas por El País.

Otra de las grandes novedades de la Kings League es que cada presidente puede contratar a un jugador número 12 para cada una de las jornadas. Pese a no ser obligatoria, esta regla permite a todos los equipos tener un plus: El caso más destacado quizá ocurrió durante la jornada 1, cuando Javier “Chicharito” Hernández , delantero histórico de la selección mexicana y jugador del LA Galaxy se unió al Porcinos FC de Ibai.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, desechó las comparaciones que algunas personas han hecho entre el futbol profesional y la Kings League y afirmó que lo único que tienen en común es que ambos “se juegan con un balón y que hay que meter goles en unas porterías”,

“Lo único que se parece la Kings League con el futbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías [...] Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan. Twitch es una red social abierta, gratis; en el futbol hay que pagar todos los meses y eso hace que sea muy diferente. Esta pregunta me la hacen dentro de seis meses, ya veremos lo que hablaremos de la Kings League”, afirmó el directivo.

Ante las declaraciones del presidente de LaLiga, Piqué usó sus redes sociales para responder y de paso promocionar la tercera fecha de la competición a la cual calificó como un “circo”.

La Kings League ha llegado para revolucionar al deporte como lo conocemos. Con reglas elegidas por los mismos espectadores, un formato ágil y el apoyo de algunos de los streamers más exitosos de hablahispana, el torneo creado por Piqué podría sentar las bases para atraer a un público más joven y mantenerlo interesado de principio a fin en cada partido.