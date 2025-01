“Estamos recuperando a mucha gente muy valiosa y muy importante en el proyecto que lamentablemente durante prácticamente todo el año pasado no contamos, estoy hablando de Lucas Mellora , de Jefferson Intriago , de Nicolás Benedetti , de Luis Amarilla , de Rodolfo Pizarro , que llegó prácticamente a la mitad del torneo pasado, todos ellos son jugadores que casi no tuvieron participación el torneo pasado incluso en los dos torneos y que hoy son gente muy importante en el armado del equipo y que sin duda esperamos que hagan diferencia”, expresó Vela.

“Creo que es lo mejor que nos pudo haber pasado arrancar con un rival directo en el tema del cociente, nos compromete al máximo a entrar de lleno desde la jornada uno en conseguir los objetivos y creo que es una gran oportunidad de recortar distancias y motivar al grupo, lo estamos viendo como un partido sumamente importante para lo que queremos vivir en el semestre”, dijo.

Sobre la actuación del equipo en el torneo anterior dijo que se sufrió mucho por las lesiones de los jugadores, además de que le faltó definición en el arco.

“Evidentemente al ser tanta gente de ataque que el semestre pasado no jugó Benedetti, no jugó Amarilla, no jugó Del Prete, pues evidentemente el equipo sufrió en ofensiva, eso está claro en el análisis pues el equipo fue sólido en defensa, quitando el partido con América el equipo guardó siete veces el arco en cero, empatamos cinco partidos, perdimos cuatro partidos 1-0, el equipo era sólido en defensa, nos faltó esa cuota de gol, consideramos que con los regresos de estos jugadores esperamos que la cuota y cosecha de goles aumente, aún faltan de llegar uno o dos refuerzos que complementarán al equipo”.

El directivo señaló que todavía no están completos, pero que buscarán traer un jugador de calidad.