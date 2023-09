“No soy de estadísticas, vivo el día a día, cada partido es diferente y si es así me enfoco en el sábado, que va a ser un partido difícil, y vamos a tratar de sacar los tres puntos y darle alegrías a la afición de Rayados ”, expresó en conferencia de prensa.

El director técnico señaló que el plantel está motivado para llevarse los tres puntos a casa.

“El ambiente está bien, los chicos están viviendo una semana típica de Clásico, sabiendo la pasión que genera el Clásico de la ciudad.

“Conscientes de ir a una cancha a respetar el rival, tiene un respeto merecido, pero nosotros vamos a salir a ganar, como lo hacemos en todos lados”, expresó el timonel albiazul.

“Tano” Ortiz dejó en claro que todos en el plantel están conscientes de que en los Clásicos se juega mucho más que solo tres puntos.

“Los Clásicos son partidos diferentes, en donde a los aficionados no les importa la forma de jugar, sino el ganar. Como entrenador me importan las dos cosas, pero, si tengo que elegir una, me gusta ganar”, dijo.

Sin embargo, dejó en claro que los Rayados saldrán a proponer en la cancha del Estadio Universitario.

“El equipo va a salir de la misma manera, cuando rueda la pelota puede ser un partido diferente a como lo planeas. Si tengo que tomar decisiones para cerrar un partido, lo voy a hacer. Tomar decisiones contrarias a lo que es mi cabeza también lo voy a hacer porque me interesa ganar”, dijo.

Fernando reveló que Sergio Canales está reincorporado al equipo y que Rogelio Funes Mori podría ser convocado para ser titular o aparecer en la banca, dependiendo de su evolución en estos próximos días.