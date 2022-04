Pero la discusión no acabó ahí, pues Briseño seguía muy caliente y continuó con sus reclamos, ahora, contra Alexis Vega , que tampoco se quedó callado ante las protestas.

Huerta , por su parte, no se amedrentó y respondió a los reclamos con empujones y al ver que la situación seguía calentándose, los otros jugadores del banquillo tuvieron que intervenir para separar a sus compañeros que estaban protagonizando un espectáculo propio de la frustración.

TOLUCA._ La situación que vive Chivas de Guadalajara cada vez es más tensa y eso se nota, no sólo en los resultados, sino en los gestos y las acciones que toman sus jugadores. De hecho, tras el empate entre Toluca y Chivas hubo un nuevo detonante entre miembros del equipo, luego de que A ntonio “El Pollo” Briseño y César Huerta protagonizaran una acalorada discusión en plena cancha.

ROBLES HABLÓ SOBRE LA SITUACIÓN EN CONFERENCIA DE PRENSA

Luego de que Leaño fuera expulsado durante el partido, Francisco Robles, auxiliar de Chivas, asistió a la conferencia de prensa y explicó un poco mejor la bronca vivida entre los jugadores y reveló que el problema empezó por la frustración.

“Fue la frustración de todos, todos terminamos no muy contentos. Sí hubo por ahí unos reclamos, pero al final ahora se dijo lo que se tenía que decir en el vestidor y la situación está bien en el sentido de que no llegamos a algo más. Hasta ahí. No es lo mejor, pero sí fue frustración porque todos los que han jugado futbol saben que a veces uno se calienta. Los dos se hicieron de palabras y al final terminó bien todo”, explicó Robles.