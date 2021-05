Los gunners gozaron de una gran ocasión en el 26’ con un disparo al palo de Aubameyang tras un saque de esquina que la defensa del submarino amarillo no fue contundente a despejar. Al poco llegó la mala noticia, con la lesión de Samu que obligó a la entrada de Yeremi Pino. Poco más ocurrió. Rulli puso emoción al no blocar bien un disparo del delantero de Gabón, mientras que Pablo Marí complicó a Leno tras tocar un centro de Gerard Moreno. Si bien con un resultado peligroso y aunque con el balón en los pies les estaba costando, el guion era a favor de los de Emery al descanso.

Apenas cinco minutos del segundo tiempo mostraron al mejor Arsenal de la eliminatoria. Nada más comenzar, Pepé tuvo el empate en sus pies, y en el 49’ Smith Rowe no fue capaz de mandar a la red un centro desde la derecha en el que falló Rulli. El partido se abría, y aunque no le convenía, el Villarreal respondió en el 53’ con una presión y robo a Thomas Partey que Gerard no supo definir y al poco con un centro peligroso de Pino que acabó en córner. La inercia volvía a caer para los visitantes.

Pero era una segunda parte de momentos, y una secuencia de balones parados volvieron a inclinar el partido del lado gunner, que palparon el empate con un remate al palo de Aubameyang tras un centro de Bellerín que detenía durante unos instantes los corazones en Villarreal. Quedaban diez minutos y Arteta ponía todas sus balas dando entrada a Lacazette y William agarrados a lateral español que se echaba a su equipo a las espaldas mientras que el Villarreal reculaba y sufría. Pero supo aguantar y por fin tiene el gran premio a tantos años de trabajo.