Ya con LaLiga definida, se esperaba que la gran mayoría de partidos restantes fueran hasta de trámite, sin embargo, eso no se cumplió en encuentro entre naranjeros y madridistas.

El brasileño se molestó bastante pues en dicha jugada se le había cometido un penalti que no fue marcado por la presencia del segundo balón. En ese instante, el público comenzó a lanzar insultos racistas contra el amazónico.

Todo era un caos en Mestalla, la gente no dejaba de gritar, mientras que el sonido local solicitaba a la afición que no lanzara más insultos. Ancelotti llamó a Vinicius para saber cómo se encontraba. Al final, no sacaron a ningún aficionado.

La megafonía de Mestalla lanzó un mensaje de la seguridad del estadio pidiendo respeto y el juego se retomó con una falta lateral a favor del Madrid que careció de peligro.

Diez minutos fueron el tiempo añadido por el incidente de los balones y los insultos a Vinicius y, nada más comenzar la prolongación, Valverde armó un potente disparo que Mamardashvili palmeó. El juego volvió a detenerse tras una tangana, en la que el portero georgiano acabó con amarilla y Vinicius con roja por un manotazo a Hugo Duro, quien primero había agarrado del cuello al brasileño.