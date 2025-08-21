Violencia en Avellaneda: Suspendido el Independiente vs. Universidad de Chile tras enfrentamientos brutales entre hinchas

La situación se tornó caótica cuando los seguidores chilenos comenzaron a arrojar objetos hacia las gradas, lo que provocó una reacción de los hinchas locales.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile , correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana , fue suspendido en medio de un violento enfrentamiento entre hinchas en el estadio argentino.

Sin la intervención de las fuerzas de seguridad, la violencia escaló, resultando en una batalla campal que dejó más de un centenar de detenidos y al menos 23 heridos, dos de ellos en estado grave.

Las autoridades argentinas y chilenas intercambiaron acusaciones sobre la responsabilidad de los incidentes, mientras el presidente chileno, Gabriel Boric, condenó la violencia y envió a su ministro del Interior a Buenos Aires para apoyar a los heridos.

La Conmebol anunció la cancelación del partido, que se encontraba empatado 1-1, lo que favorecía a Universidad de Chile en la serie.

Se pronuncia Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre los incidentes.

En sus redes sociales, el dirigente italiano expresó:

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido. La violencia no tiene cabida en el futbol. Los jugadores, hinchas, árbitros y todos los que disfrutan de este deporte deben poder hacerlo sin miedo”.

Infantino pidió sanciones ejemplares contra los responsables y mostró su solidaridad con las víctimas.