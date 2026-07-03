$!Vozinha, el guardián de Cabo Verde que emocionó al mundo con su historia de vida

MIAMI._ A sus 40 años, Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, se convirtió en una de las grandes historias del Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde no solo destacó por sus espectaculares actuaciones bajo los tres palos, sino también por un origen humilde que ha conmovido a millones de aficionados. El guardameta fue uno de los principales responsables de la histórica participación de Cabo Verde, el país más pequeño que ha logrado clasificar a una ronda de eliminación directa en una Copa del Mundo. Durante el torneo mantuvo su arco en cero frente a España y colaboró en los empates ante Uruguay y Arabia Saudita, antes de llevar al límite a la campeona del mundo, Argentina.

En los octavos de final volvió a ser la figura de su selección al frustrar en repetidas ocasiones a Lionel Messi y al resto del ataque albiceleste. Sin embargo, un gol de Cristian Romero en el tiempo extra terminó por darle el triunfo 3-2 a Argentina. Las actuaciones de Vozinha también provocaron un fenómeno en redes sociales. Antes del Mundial tenía cerca de 50 mil seguidores en Instagram y, tras convertirse en una de las revelaciones del torneo, superó los 17 millones. Por qué Vozinha Su historia de vida explica el cariño que despertó alrededor del mundo. Fue criado por sus abuelos en condiciones muy humildes, ya que sus padres debían trabajar desde muy jóvenes. Su apodo, “Vozinha”, significa “abuelita” en portugués y es un homenaje a la mujer que lo acompañó durante su infancia. Su abuela llegó a empeñar joyas para ayudarlo a perseguir su sueño de ser futbolista, mientras que su abuelo, albañil con problemas de alcoholismo, lo motivó a prometer que nunca consumiría bebidas alcohólicas.

Incluso su nombre tiene una historia peculiar. Su padre quería llamarlo Valdano, en honor al campeón del mundo argentino Jorge Valdano, pero el registro civil no lo permitió y terminó siendo registrado como Josimar, inspirado en el lateral brasileño que brilló en el Mundial de México 1986. Lejos de las academias de alto rendimiento, Vozinha perfeccionó sus reflejos viendo videos en YouTube y no firmó su primer contrato profesional hasta los 26 años. Posteriormente jugó en clubes de Angola, Moldavia y Chipre, donde conquistó la Copa de Chipre con el AEL Limassol en 2019. Antes de disputar el Mundial llegó sin contrato vigente y con un salario cercano a los 50 mil euros, considerado el más bajo entre los porteros presentes en la competencia. ’Estoy orgulloso de mi equipo’ Tras la eliminación, el experimentado arquero no ocultó su orgullo por lo conseguido. ”Estamos un poco tristes porque no fue suficiente para ganar, pero jugamos de igual a igual contra los actuales campeones del mundo y tuvimos la oportunidad de hacerlo. Estoy muy orgulloso de mi equipo y de mis compañeros”, expresó.