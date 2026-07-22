$!Vozinha, Haaland, Messi y Mbappé lideran el Once Ideal del Mundial 2026 elegido por la afición

Las selecciones de España y Francia, ambas protagonistas del campeonato, fueron las que más representantes colocaron con tres futbolistas cada una. Argentina aportó dos jugadores, mientras que Inglaterra, Noruega y Cabo Verde completaron el equipo con un representante.

Los aficionados optaron por un esquema 4-3-3, premiando a varios de los jugadores más destacados del torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA reveló el XI ideal del Mundial 2026, elegido por los aficionados a través de una votación en su plataforma oficial, en la que Rodri, Lionel Messi y Kylian Mbappé encabezan una alineación integrada por futbolistas de seis selecciones.

Una de las principales sorpresas fue la elección del portero Vozinha, de Cabo Verde, quien superó en la votación a guardametas como Emiliano Martínez, Unai Simón, Jordan Pickford y Eloy Room, luego de convertirse en una de las revelaciones del torneo.

La defensa quedó conformada por los españoles Pedro Porro y Marc Cucurella como laterales, acompañados en la zaga por el argentino Lisandro Martínez y el francés Dayot Upamecano.

En el mediocampo, Rodri Hernández, ganador del Balón de Oro del Mundial, fue elegido junto al francés Michael Olise y el inglés Jude Bellingham, quienes destacaron por su rendimiento a lo largo del certamen.

El ataque fue integrado por tres de las grandes figuras de la Copa del Mundo: Lionel Messi, quien llevó a Argentina hasta la final; Erling Haaland, referente de Noruega; y Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo con 10 anotaciones y ganador de la Bota de Oro.

El único mexicano considerado entre los candidatos fue Julián Quiñones, autor de cuatro goles durante el Mundial. Aunque no logró integrar el equipo definitivo, su nominación representó uno de los principales reconocimientos individuales para la Selección Mexicana tras su destacada participación en el certamen.

XI ideal del Mundial 2026 (votación de los aficionados)

Portero: Vozinha (Cabo Verde).



Defensas: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia) y Marc Cucurella (España).Mediocampistas: Rodri Hernández (España), Michael Olise (Francia) y Jude Bellingham (Inglaterra).



Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega) y Kylian Mbappé (Francia).

La elección dejó fuera a otras figuras que también fueron nominadas, entre ellas Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Cristian Romero, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Harry Kane y el mexicano Julián Quiñones, quien fue el único representante del Tricolor entre los 28 candidatos seleccionados por la FIFA.