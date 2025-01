“Es muy importante la victoria que obtuvimos y más contra un equipo como el Toluca, es un gran triunfo y siempre viste ganarle a Toluca, da esa motivación, ya que hace al equipo que se ponga fuerte y hace que tenga un rendimiento para que el plantel crezca, además es bueno para ir levantando”, dijo Vucetich.

Acerca de posibles bajas en el conjunto cañonero, el estratega mencionó.

“Con Gustavo (Sánchez) hay una cláusula, ya la decisión la tiene la directiva de Mazatlán y tenemos que ver lo del jugador. Hugo (González) es un hombre importante y es mexicano, aunque seguiremos los partidos que vienen con ese gran rendimiento del portero”.

Reconoció la actuación de Luis Amarilla y de los refuerzos Anderson Duarte y Samir Caetano.

“Hubo una necesidad de usar a Anderson Duarte porque venía listo, dio un gran rendimiento en los entrenamientos y además no teníamos a (Nicolás) Benedetti, pero no quisimos usar a los jugadores jóvenes, le dimos prioridad a ellos. Con Samir (Caetano), él no está para los 90 minutos y creo que debimos que darle tiempo.

“(Luis) Amarilla fue nuestro mejor jugador del partido, él ha venido trabajando, tuvo un tema de lesiones y los goles los venía haciendo en pretemporada, fue un gran trabajo”.