Wolverhampton hace la épica contra Liverpool y sueña con la permanencia

Wolverhampton sacude el futbol mundial. Los dirigidos por Robert Owen Edwards vencieron este martes 2-1 al Liverpool en el Molineux Stadium. Con goles de Rodrigo Gomes y André da Costa el elenco local sumó 3 puntos importantes para seguir con las esperanzas de mantenerse en primera división para la próxima temporada.

Ambos planteles llegaban a este compromiso con presentes y necesidades diferente. Por un lado los locales querían seguir huyéndole al fatídico fantasma del descenso, se encontraba de último con 13 unidades a 6 de Burnley y a 12 del Westham. Los ‘Lobos’ necesitaban los 3 puntos a como dé lugar en casa.

En la otra orilla se encontraba Arne Slot, con una temporada para el olvido por su rendimiento en Premier League. El cuadro de Anfield también llegaba con necesidad de triunfo, ya que Aston Villa y la remontada que estaba protagonizando Manchester United lo estaba dejando por fuera de la Champions League 2026/27.

El primer tiempo se esfumó entre los múltiples ataques de Liverpool con jugadores como Frimpong y Salah, ninguno de los 2 pudo ‘dar en la tecla’ para abrir el marcador y mostrar la jerarquía que se le exigía al enfrentar al último de la tabla. Por parte de los locales aguantó en propio campo y supo atacar cuando vio la oportunidad.

Segundo tiempo con golesRodrigo Gomes abrió el grifo en el Molineaux Stadium. El portugués quedó mano a mano con Van Dijk y con Alisson, fue mucho más astuto de lo que ambos futbolistas del Liverpool esperaban y le picó la pelota, dejando a sus rivales sin chances para que evitaran lo que fue el 1-0 y la alegría de los aficionados al 78′.

Pero cuando todos esperaban que por haber convertido el primer tanto en los últimos minutos del compromiso, iba a ganar Wolverhampton, era todo lo contario. Cuando los jugadores locales manejaban el balón en la mitad de la cancha a su acomodo, la esférica terminó en los pies de Mohamed Salah, el egipcio definió a 3 dedos y el portero Sa no podía evitar el 1-1 al 83′.

Sin embargo cuando se esperaba la repartición de puntos, en un empate que no le servía a ninguno de los 2 por sus necesidades en la tabla, apareció el gol que marcaría la diferencia. André Trindade da Costa sabía que el compromiso estaba por terminar, remató de pierna izquierda, el balón en la trayectoria pegó en un contrario y Alisson no la pudo atajar. Se iba a caer el Molineaux con el 2-1 contundente en el marcador.