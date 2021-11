Xavi fue presentado como DT del Barcelona

BARCELONA._ Seis años después, Xavi Hernández volvió a pisar el Estadio Camp Nou donde este lunes fue presentado ante la afición y después pasó a la sala de prensa, esta vez para dar sus primeras declaraciones como nuevo entrenador del Barcelona, equipo que sufre una crisis en la temporada 2021-2022, y que lo tiene en la posición nueve de la tabla general de La Liga de España.

El exvolante blaugrana fue claro y dijo que la grandeza del Barca no se puede poner en duda, incluso dijo que es el mejor club del mundo, el cual no se puede dar el lujo de empatar ni perder a partir de ahora.

“Somos el mejor equipo del mundo y trabajaremos duro para ganar títulos. Estamos en Barcelona. Déjenme repetirlo, no podemos empatar ni perder juegos”, dijo el estratega en la conferencia de prensa, después de su presentación en el Camp Nou.

Hernández, quien defendió la camiseta del Barcelona de 1998 al 2015, manifestó que no habrá un trato duro con el plantel, luego de los malos resultados que han obtenido.

Por el contrario, señaló que trabajarán en el tema personal y profesional para tratar de sacar al equipo adelante.

“No hace falta ser duro, es un tema de orden y normas, y hay normas que hay que cumplir como todos los clubes. Cuando no hay normas todo va mal. No hace falta ser duro, es disciplina y orden”, agregó.

En medio de la rueda de prensa, al ser cuestionado por la salida de Lionel Messi en el mercado de verano pasado, Xavi Hernández se limitó a comentar que le mandó un mensaje de texto para felicitarlo, debido a la gran amistad que los une.

“Yo tengo una gran amistad con Messi... me ha escrito y me ha deseado suerte. Es el mejor futbolista de la historia, pero ya no está aquí”, dijo el nuevo timonel, quien como jugador ganó 10 trofeos de liga y cuatro de Champions League.