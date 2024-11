Xolos de Tijuana venció sin problemas 3-0 a Atlas en su casa, en duelo de Play In y avanzó sin problemas a los cuartos de final del Apertura 2024 , su rival será Cruz Azul .

Los locales aprovecharon su buen momento y apretaron para ir hacia adelante y obtener su segundo gol al minuto 19, de nuevo hecho por la ‘Pantera’ Zúñiga. El sufrimiento de Atlas en la cancha era notable, pues mientras ellos no podían concretar llegadas al arco, el Xolaje tuvo varias de peligro que no acabaron en la portería gracias a Camilo Vargas y el poste.

La urgencia de los Rojinegros por ordenarse y tener un mejor partido se vio reflejada cuando al 38’, Beñat San José hizo su primer cambio, salió Adrián Mora y entró Mateo García, a partir de ahí pudieron conseguir al menos un acercamiento a la portería.

En el segundo tiempo Tijuana siguió con el control, aunque ya sin tantos remates al arco, la Academia tuvo algunas ocasiones que no terminaron en gol. Los de Juan Carlos Osorio no se conformaron con la ventaja que ya tenían y no se rindieron hasta tener el tercero de la noche, el anotador fue Kevin Castañeda al 84’.