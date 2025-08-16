¡Xolos muerde al líder! Tijuana sorprende a Pachuca y rompe su invicto en el Hidalgo

En una noche histórica para los Xolos, el equipo de Sebastián Abreu se plantó en el Estadio Hidalgo y venció 2-0 a los Tuzos de Jaime Lozano, rompiendo una racha de 16 partidos sin ganar en ese recinto.

El triunfo se gestó en el primer tiempo con goles de Gilberto Mora al 33’ y Kevin Castañeda al 45’+1, ambos aprovechando errores del arquero Carlos Moreno.

El joven Mora, apodado el ‘Chico Maravilla’, abrió el marcador con un cabezazo certero tras centro de Árciga. Minutos después, Castañeda cobró un tiro libre que Moreno no logró contener, ampliando la ventaja antes del descanso.