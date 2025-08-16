¡Xolos muerde al líder! Tijuana sorprende a Pachuca y rompe su invicto en el Hidalgo

En una noche histórica para los Xolos, el equipo de Sebastián Abreu se plantó en el Estadio Hidalgo y venció 2-0 a los Tuzos de Jaime Lozano, rompiendo una racha de 16 partidos sin ganar en ese recinto.
El triunfo se gestó en el primer tiempo con goles de Gilberto Mora al 33’ y Kevin Castañeda al 45’+1, ambos aprovechando errores del arquero Carlos Moreno.
El joven Mora, apodado el ‘Chico Maravilla’, abrió el marcador con un cabezazo certero tras centro de Árciga. Minutos después, Castañeda cobró un tiro libre que Moreno no logró contener, ampliando la ventaja antes del descanso.
La segunda mitad fue de resistencia. Al 62’, Domingo Blanco fue expulsado por una entrada sobre Elías Montiel tras revisión en el VAR. Con un hombre menos, Xolos cerró espacios y aguantó los embates de Pachuca, que no logró concretar sus oportunidades, incluyendo dos balones al poste en los minutos finales.
Con este resultado, Pachuca se mantiene líder con 12 puntos, pero pierde el invicto. Tijuana escala al séptimo lugar con 8 unidades y deja claro que puede competir ante cualquier rival.