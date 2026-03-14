$!Xolos muerden temprano y destrozan a León en el Bajío

El Tijuana sorprendió en el Bajío con una goleada de 3-0 sobre León en la jornada 11 del Clausura 2026. El equipo fronterizo tomó el control desde el inicio y prácticamente sentenció el partido en la primera mitad.

Al minuto 5, Kevin Castañeda abrió el marcador y al 21’ Diego Abreu amplió la ventaja con el 2-0. Antes del descanso, Castañeda volvió a aparecer desde el punto penal al 45+3’ para firmar el 3-0 y dejar sin reacción al conjunto esmeralda.