El último partido de la Fase Regular del Apertura 2024 terminó con un cierre dramático en Tijuana. Xolos le ganó en el último minuto 2-1 a Puebla y con este resultado el equipo de Juan Carlos Osorio finalizó en la séptima posición de la Tabla General.

La Jauría disputará su juego de Play In de local contra América (lugar 8), mientras que Guadalajara y Atlas conformarán la otra llave de Play- In (9 vs 10). El ganador entre Xolos y Águilas será el rival de Toluca en la Fase Final, y el perdedor se enfrentará contra el vencedor de Chivas y Rojinegros para buscar seguir con vida en el torneo y jugar ante Cruz Azul.