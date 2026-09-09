$!Yamal llega a 50 goles antes del tramo del Barça

Yamal alcanza 50 goles antes de una serie decisiva

Lamine Yamal abrió la temporada con una marca que resume su peso en el ataque del Barcelona. El 31 de agosto marcó dos veces en el 5-2 ante Rayo Vallecano; el primero fue su gol 50 con el primer equipo y el segundo elevó la cuenta a 51. Barcelona cerró la tercera jornada con tres victorias. Entre quienes siguen distintos campeonatos y consultan pronosticos Liga MX jornada, cifras como los goles, los tiros y los totales ayudan a comparar mercados antes de cada partido, mientras el inicio de Yamal vuelve a situarlo entre los principales referentes ofensivos del Barcelona.

El gol 50 llegó con una señal conocida

Su primer tanto ante Rayo nació desde la frontal, con un remate de zurda al ángulo. Después volvió a aparecer al minuto 90 para completar el doblete. El club confirmó que ese remate completó su cuenta de 50 goles con el primer equipo, una cifra que amplió a 51 con el segundo tanto de la noche. Raphinha también firmó dos goles y Anthony Gordon participó en acciones ofensivas. Esa distribución importa porque el Barcelona no depende de una sola vía para llegar al área. Antes del tramo más exigente, conviene seguir: - cuántos tiros de Yamal terminan dentro del área; - su participación en las primeras ocasiones; - el reparto de goles entre los atacantes;los minutos que acumula entre Liga y Champions.

Cinco partidos en quince días cambian el contexto

El calendario coloca al Barcelona ante Getafe el 11 de octubre, Galatasaray el 13, Real Betis el 18, Paris Saint-Germain el 20 y Real Madrid el 25. Son cinco partidos en quince días y dos viajes europeos. Ese ritmo cambia la lectura individual. Para Yamal, el reto será sostener influencia cuando la carga de minutos obligue a administrar esfuerzos o el rival cierre más espacios por su banda. Los mercados de jugador también tendrán que ajustarse. El volumen de remates y la presencia en el área también pueden mover la lectura de las cuotas de goles o tiros a medida que se acerca cada encuentro. Dentro de esas consultas, el código 1x_3831408 puede dar acceso durante el registro en el sitio oficial de 1xBet a la posibilidad de aumentar el bono máximo del primer depósito cuando la promoción esté disponible; el importe y las condiciones dependen del lugar de registro, por lo que conviene revisar las reglas vigentes antes de realizar el primer depósito.

Tres noches concentran la atención

Galatasaray y Paris forman parte de la fase de liga de la Champions, mientras el Clásico corresponde a la jornada 10 de La Liga. Las tres fechas están separadas por partidos domésticos.

El siguiente paso no se mide solo en goles