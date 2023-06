GUADALAJARA._ El director deportivo de las Chivas, el español Fernando Hierro, afirmó que mira hacia adelante en el proyecto de su equipo, después de que el domingo pasado perdió la final del Clausura 2023 ante Tigres.

“No miro para atrás. No me gusta justificar lo que pensaba la gente cuando me senté el primer día aquí. Yo soy de mirar para adelante. Entiendo lo que en su momento pensó mucha gente, que no íbamos a conocer la liga, con mucha negatividad, pero somos de mirar hacia adelante. De saber que se terminó el domingo y en junio estamos en la siguiente liga”, dijo en conferencia de prensa.