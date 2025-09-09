52 Años de Noroeste

FORE. – Muy buenos días estimados lectores, de nuevo por estos rumbos con los comentarios de los acontecimientos más importantes de la semana en el deporte de los bastonazos...

52 ANIVERSARIO. – Noroeste, que siempre se ha distinguido por su independencia, celebra precisamente 52 años de esa independencia, de decir las verdades y señalar las cuestiones que, de una u otra forma, integran la vida de nuestra comunidad.

Y precisamente 31 de esos 52 años nos ha correspondido marchar de la mano con nuestros editores, en nuestro cometido de colaborar en este diario que venturosamente y pese a muchas adversidades, seguirá en la lucha por mantenerse, gracias al apoyo de sus líderes. Por ello es que se ha convertido en líder de opinión.

Fuimos testigos, desde otra trinchera, de la llegada de Noroeste a Mazatlán, nos complace el hecho de que estuvimos muy cerca de sus fundadores, entre los que recordamos a don Silvino Silva, José Ramón Díaz Fonseca, así como Joel, nuestro siempre recordado amigo, que pusieron las bases para que continuemos en esta labor que forma criterios gracias a su independencia.

Y seguiremos colaborando hasta que las fuerzas nos lo permitan, por lo pronto, justo es señalar tres de esas cinco décadas nos ha tocado compartir estas líneas por lo que, desde este espacio, felicitamos a todos los que han hecho posible este fausto acontecimiento.

Que siga siendo para bien...

INDEPENDIENTES. – Finalmente se cumplió el objetivo trazado con la celebración del tradicional Torneo de la Independencia programado para realizarse este sábado en las instalaciones del Club Campestre de Mazatlán, ya que los 54 espacios que se tuvieron como meta, se cumplieron.

Nueve six somes tomarán por asalto los links del Campestre a partir de las 2 de la tarde para que se consolide la asignación de los premios en metálico que se han puesto en los 18 pares tres, ya que el campo se convertirá en un mini golf par 54, es decir, los 9 hoyos del Campestre se jugarán en par de ocasiones y las posibilidades de acreditarse uno o varios premios estará latente.

La salida está programada por escopetazo, los grupos se integrarán oportunamente y se darán a conocer por las vías ya conocidas.

Cada jugador competirá por sí mismo en una de las dos categorías que se fijaron, la libre para los jugadores con 65 años o menos y la senior para aquellos con 65 años a cuestas o más. Ambas, con premios a los ocupantes de los tres primeros lugares, también en metálico.

El costo de inscripción por jugador fue de 1900 pesos, pero con un solo premio se recuperará la inversión aparte de que se otorgarán obsequios en el desarrollo de la justa y al final, la comida premiación.

Todo en el marco de los festejos de Independencia que ya se han vuelto una tradición.

Por allá nos vemos...

HOSPITAL MARINA MAZATLÁN. – Muy avanzadas las inscripciones para la realización de la novena edición del Torneo Anual del Hospital Marina Mazatlán que se efectuará en los links de El Cid Resorts los días 10 y 11 de octubre y que en esta ocasión viene cargado de sorpresas.

Por principio de cuentas, el kit de bienvenida que rebasa las expectativas, así como la integración de más premios para los asistentes, como cinco lugares en lugar de tres para los ganadores del torneo de putt, tres hole in one en lugar de dos, ya que se adicionará un carrito de golf que se jugará en el hoyo 11 del recorrido (2 del Moro) y varias sorpresas más.

Los previos de organización están prácticamente listos, con comida y bebidas durante el recorrido desde el principio hasta el final de la contienda, lo que sucederá por allá de las 7 de la noche del 11 de octubre.

Un día antes, a partir de las 5 de la tarde se efectuará el rompehielos y el torneo de putt que, como se la mencionado anteriormente, crece en premiación.

Interesados reportarse porque las inscripciones van avanzando muy bien... Costo 4 mil pesos por jugador...

ESTRELLA ROCKIE. – Es justo comentar que el sábado anterior se realizó un torneo en el precioso Estrella del Mar denominado Rockie fest que reunió buena cantidad de jugadores cuyos ganadores fueron Ricardo y Ayrton Aspe con score de 71, en segundo lugar, se ubicaron Gaby Ley y Alfredo Müller con 72 y en tercero Sordo y Daniel Ochoa con 73.

Felicidades a los ganadores que al final de cuentas recibieron sus premiso establecidos.

Y nuestro agradecimiento a Santi Quirarte por la invitación al evento pero no pudimos asistir por cuestiones personales.

Y hasta aquí, esta semana aquí le cortamos, pásela bien que nada le cuesta. Saludos cordiales... hasta la próxima, diosito mediante...