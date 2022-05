6 beneficios de ir al gimnasio

Beneficios de ir al gimnasio

El principal beneficio de inscribirse en un gimnasio no es la pérdida de peso. Así como lo lees. Todo el mundo está consciente de que el ejercicio es bueno para la salud en general. Lo que aún no queda claro -o que no termina de atraer a todos- es qué tan bueno es entrenar, qué bondades tiene y más cuando se realiza en un gimnasio como Smart Fitque están presenten en todo México, como sus gym en Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, entre otros. Hagamos un repaso ¡y convéncete de comenzar!

1. Quemar calorías y mejorar el aspecto físico

Entrenar de forma regular, junto al hábito de comer saludable, te ayuda a prevenir la obesidad, tener un vientre más plano y subir la autoestima. Como sabrás, la alimentación y el ejercicio físico son un dúo poderoso siempre y cuando se mantengan unidos.

Al comenzar en el gimnasio aumenta la quema de calorías. Por este motivo, es necesario reponer, junto a toda la energía gastada, estas calorías a través de una buena y variada dieta. De esta forma se construye un estilo de vida sano.

2. Ayuda a prevenir y combatir enfermedades

Poner en movimiento nuestro cuerpo a través de diferentes actividades físicas como el ejercicio siempre incrementa el colesterol bueno. Además, contribuye a la fuerza de los huesos gracias a que promueve la densidad ósea. Mientras que en los músculos genera mayor resistencia, lo que ayuda a la prevención de caídas y fracturas.

Entre los beneficios que trae a la salud el entrenamiento está la disminución del estrés y la ansiedad. También puede estimular la función cognitiva. Es decir, mejorar tu habilidad de resolución de problemas, aprendizaje, memoria, concentración y organización.

3. Aumenta la autoestima y la felicidad

Determinados hábitos y actitudes, como el consumo de algunos alimentos, o la práctica de determinadas actividades, favorecen la producción de endorfinas: la conocida hormona de la felicidad.

Esta es la razón por la que, al terminar de hacer ejercicios en el gimnasio, y más en compañía de amigos, puedes llegar a sentirte más alegre y motivado. Es, sin dudas, un impulso emocional para cuando te sientas cabizbajo.

4. Más energía y más productividad

Sobre todo, cuando recién estamos comenzando el entrenamiento, las primeras semanas, notamos un agotamiento excesivo. Incluso dolores intensos en nuestro cuerpo. Esto ocurre mientras nos adaptamos a la nueva rutina. Algunos estudios aseguran que toma unos 4 meses adaptarse al incremento del nivel de actividad física. No obstante, dentro de todo ese esfuerzo también se están forjando una poderosa resistencia.

Una vez establecido el hábito sentirás una especie de inyección de energía que a su vez te motivará a continuar. La persistencia y fuerza de voluntad mejorará significativamente en todos los ámbitos de tu vida.

5. Ayuda a mejorar la calidad del sueño

Descansar bien por la noche es esencial para tener una buena rutina de entrenamiento, pero también aplica en viceversa.

Luego de hacer ejercicios durante un tiempo determinado comenzarás a percibir cómo mejora tu sueño y su calidad. Recuerda que la actividad ayuda al relajamiento tanto mental como físico.

6. Mejora tu desempeño sexual

Si el cansancio o sentirse fuera de forma era la excusa para no disfrutar de tu sexualidad, ¡hacer ejercicios lo revertirá! El constante entrenamiento, la disciplina y una buena alimentación promueven la confianza. En mujeres estimula la excitación, mientras que, en los hombres, la actividad física puede ayudarles a reducir las probabilidades de disfunción eréctil.

En definitiva, ir al gimnasio o a tu centro de entrenamiento de preferencia para hacer ejercicios optimizará diferentes aspectos. El secreto está en la constancia. ¿Te animas a cambiar tu vida?