“Venía con un compañero más del equipo, me ayudó atrás, creo que planeamos una buena estrategia y gracias a Dios salieron las cosas”.

“Fue una buena experiencia el haber participado en esta carrera, tenía mucho tiempo queriendo competir aquí en un Gran Fondo, se me dio la fortuna de estar adelante en la carrera y poder ganar al final”, dijo Aguirre Infante.

El campeón registró una marca de 3 horas, 10 minutos y 2 segundos.

El pedalista no desconoce ni el clima ni el trayecto, luego que ya ha participado en justas en el puerto en la Vuelta Mazatlán.

“Soy más de carrera de nivel competitivo, me ha tocado correr Panamericanos y es mi primera vez en un Gran Fondo, pero la verdad se me da mucho este recorrido, ya que había corrido aquí Vuelta Mazatlán y Campeonato Nacional y eso me ayudó”.